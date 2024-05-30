NYT: Байден «неизбежно» поменяет позицию по ударам оружием США по России

Президент США Джо Байден близок к тому, чтобы разрешить ВСУ бить американским оружием вглубь территории России. Смена позиции Белого дома «неизбежна», пишет New York Times со ссылкой на источники.

«После нескольких месяцев жалоб на ограничения со стороны президента Украины Владимира Зеленского, Белый дом начал формальную и быструю переоценку того, стоит ли идти на риск. Некоторые его советники считают изменение позиции неизбежным», – говорится в статье.

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США будут «адаптировать» свою позицию «по мере необходимости». На вопрос значит ли это, что в будущем Белый дом поддержит атаки вглубь России с помощью американского оружия, он ответил утвердительною.

«Адаптироваться и приспосабливаться означает именно это», – сказал Блинкен и подчеркнул «гибкость Вашингтона». Но некоторые ограничения все равно останутся, например, удары по критически важным объектам инфраструктуры, добавили американские чиновники.

Накануне в Белом доме заявили, что по-прежнему не поддерживают желание Киева бить западным оружием по территории России. При этом, ВСУ уже несколько раз использовали западное оружие для нанесения ударов по территории РФ, в том числе по Краснодарскому краю.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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