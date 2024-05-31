Президент Финляндии Александер Стубб отказался поддерживать ограничения для киевского режима в использовании западного оружия. Стубб считает допустимыми удары ВСУ по российской территории.

«Пока удары будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», – цитирует политика ТАСС.

Президент Финляндии заявил, что не поддерживает идею ограничений для Украины в использовании переданных ей западных вооружений, поскольку все они поставляются для защиты. Стубб подчеркнул, что на Западе лежит ответственность за поддержку киевского режима в конфликте с Россией.

Ранее Дания разрешила киевскому режиму наносить удары ее оружием по территории РФ. МИД страны отметил, что с самого начала считали атаку на военные объекты на территории России частью самообороны для Украины.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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