Президент Финляндии Александер Стубб отказался поддерживать ограничения для киевского режима в использовании западного оружия. Стубб считает допустимыми удары ВСУ по российской территории.
«Пока удары будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», – цитирует политика ТАСС.
Президент Финляндии заявил, что не поддерживает идею ограничений для Украины в использовании переданных ей западных вооружений, поскольку все они поставляются для защиты. Стубб подчеркнул, что на Западе лежит ответственность за поддержку киевского режима в конфликте с Россией.
Ранее Дания разрешила киевскому режиму наносить удары ее оружием по территории РФ. МИД страны отметил, что с самого начала считали атаку на военные объекты на территории России частью самообороны для Украины.
Токио, Наталья Рязанова
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