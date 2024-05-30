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Четверг, 30 мая 2024, 17:34 мск

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Дания дала Киеву добро на удары по России

Фото: freepik.com

Дания разрешила киевскому режиму наносить удары её оружием по территории РФ. Об этом заявил министр иностранных жел страны Ларс Локке Расмуссен.

«Короткий ответ – да. И эта позиция не новая. Это часть помощи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала ясно дали понять, что возможная атака военных объектов на территории агрессора является частью самообороны», – цитируют главу МИД Дании украинские СМИ.

Ранее стало известно, что Копенгаген планирует передать Украине американские военные самолеты F-16. По предварительным данным, речь идет о поставке 19 истребителей.

Как сообщал «Новый День», глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривать передачу ВСУ F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере, который показывает, что США и Североатлантический альянс «готовы буквально на все». При этом министр выразил убеждение, что американские истребители не помогу Киеву переломить ситуацию на фронтах СВО.

Копенгаген, Елена Володина

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