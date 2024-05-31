ЕС ввел санкции против главы Приморья и министра обороны Ирана

Евросоюз расширил санкции в связи с конфликтом на Украине. В черный список внесены губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко и «Восточная стивидорная компания», а также девять компаний и граждан из Ирана, включая министра обороны Мохаммада Резы Аштияни.

Чиновники ЕС обвинили главу российского региона в содействии военному сотрудничеству России и КНДР, в частности, организации визита северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«В ходе визита Кожемяко подарил Ким Чен Ыну военную форму и оружие, которые были ввезены в КНДР для изучения путем обратной инженерии, что является нарушением санкций ООН на поставки оружия», – говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Санкции против Ирана введены за якобы военную помощь России в конфликте с Украиной. ЕС заявил, что Москва использует беспилотники иранского производства. «Финансируемая иранским государством программа разработки и производства БПЛА способствует нарушению Устава ООН и основополагающих принципов международного права», – заявил Совет ЕС.

Брюссель в очередной раз обновил санкционный режим в отношении Москвы 27 мая. В рамках борьбы против «нарушений прав человека» введены ограничения для ФСИН и запрет на поставки шпионского оборудования и технологий.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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