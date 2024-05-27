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Понедельник, 27 мая 2024, 20:47 мск

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ЕС ввел новые санкции против России

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз в рамках борьбы против «нарушений прав человека» в России объявил о введении новых санкций, которые включают ограничения для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и запрет на поставки шпионского оборудования и технологий.

«Санкционный режим также включает ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использоваться для внутренних репрессий и оборудования, технологий или программного обеспечения в сфере информационной безопасности, в том числе для мониторинга или перехвата телекоммуникацинной информации», – говорится в заявлении Совета ЕС.

В рамках этого пакета рестрикций Евросоюз ввел санкции не только против ФСИН, но и 19 следователей, прокуроров и судей, принимавших участие в делах признанного в России экстремистом Алексея Навального и других деятелей так называемой оппозиции.

Брюссель, Елена Володина

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