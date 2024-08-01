Зеленский не нашел общего языка ни с Трампом, ни с Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский не сумел наладить диалог с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Отношения с американским вице-президентом остаются прохладными с 2022 года, а стратегию общения с бывшим главой государства в Киеве до сих пор не нащупали.

Зеленский признал, что не представляет, как и с какой позиции будет разговаривать с Трампом, если тот победит в выборах.

«Сегодняшняя ситуация в Соединенных Штатах – это вызов. Существуют риски, которые невозможно предсказать. Если победит Дональд Трамп, то мы не знаем, каким будет наш диалог. Раньше он был вполне разумным, но мы не знаем, что произойдет после выборов», – сказал украинский лидер в интервью французской Le Monde.

Отношения с другим кандидатом в президенты США у Зеленского не заладились со встречи европейских лидеров в Мюнхене в 2022 году. Тогда Харрис отказалась говорить о превентивных антироссийских санкциях и вынудила главу киевского режима заявить о неизбежности конфликта с Россией.

«Зеленский и Харрис не смогли договориться. Зеленский призвал США ввести упреждающие санкции против России и направить на Украину оружие, включая зенитные системы, истребители и тяжелую артиллерию. Харрис отвергла оба предложения», – пишет журнал Time.

Харрис и Зеленский встречались еще несколько раз, но не стали более приветливыми друг с другом. Вице-президент США посетила «мирный саммит» в Швейцарии, где «встреча с Зеленским была отмечена той же формальностью».

Ранее команда Дональда Трампа сообщила Киеву, что ему придется договариваться с Москвой для урегулирования конфликта. А во время телефонного разговора кандидат в президенты напомнил Зеленскому, что Россия победила Наполена и Гитлера.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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