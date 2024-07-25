Трамп – Зеленскому о России: Они победили Наполеона и Гитлера

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершения конфликта с Москвой, напомнив, что Россия победила Наполена и Гитлера, – сообщает Fox News.

В эфире телекомпании от 22 июля Трамп говорит: «Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. И я сказал ему, что мы должны закончить эту войну. Я сказал – вы столкнулись с военной машиной. Я сказал ему – они победили Гитлера и Наполеона. Я сказал, что у русских миллионы боеприпасов и тысячи танков. Я сказал ему – мы должны закончить эту войну».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube