Матвиенко допустила создание нового федерального округа на юге России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает возможности создания нового федерального округа в России в составе Донбасса, Новороссии и Крыма. По ее словам, такой вариант возможен для более эффективного государственного управления.

Как отметила Матвиенко, эта тема действительно обсуждается в СМИ, в экспертном сообществе. «На мой взгляд, такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления», – сказала она в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Председатель Совфеда добавила, что сейчас главная – добиться целей специальной военной операции (СВО), успешно завершить спецоперацию и «дальше думать о следующих шагах».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал создание в ближайшее время нового федерального округа на юге России, в состав которого должны войти ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым. По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Округ может получить название Новороссия.

В Кремле в свою очередь заявили, что в АП эта тема не обсуждается предметно, такие разговоры ведутся лишь среди экспертов и ряда политиков.

Москва, Наталья петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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