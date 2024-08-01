Москва призвала не допустить дестабилизации на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел России в четверг, 1 августа, сообщило, что глава ведомства Сергей Лавров в телефонном разговоре с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани осудил политические убийства и призвал все стороны, влияющие на ситуацию на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.

В сообщении российского МИДа, в частности, говорится: «Стороны осудили убийство главы Политбюро ХАМАС в Тегеране в период его пребывания на церемонии инаугурации Президента Ирана Пезешкиана. Указано на неприемлемость политических убийств и крайне опасные последствия подобных действий, чреватых резкой эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и обвальной деградацией региональной обстановки. Организаторы таких провокаций явно рассчитывают сорвать и без того буксующий переговорный процесс и делают ставку на то, чтобы вовлечь США в военные действия для предания забвению резолюций ООН о создании Палестинского государства.

«Сергей Лавров призвал все без исключения стороны, влияющие на ситуацию в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации и повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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