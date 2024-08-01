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Пятница, 2 августа 2024, 00:36 мск

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Захарова назвала возвращение россиян «битвой самообладаний»

Мария Захарова, скрин видео МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 1 августа, заявила, что обмен заключенными между Россией и Западом – это «битва самообладаний политических властей и самообладаний спецслужб», в которой победила Москва.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «То, что многие назвали «обменом», я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие»

«Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что СвоихНеБросаем», – добавила российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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