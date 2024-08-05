ЕС внес 28 белорусов в санкционный список

Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии, включив в черный список еще 28 человек. Под ограничения попали чиновники, журналисты, бизнесмены, а также прокуроры и судьи.

«Совет сегодня решил принять дополнительные запретительные меры в отношении 28 физических лиц», которые поддерживали «внутренние репрессии» и «нарушения прав человека», говорится в заявлении Совета ЕС.

Ограничения введены в отношении руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Андрея Ананенко и его заместителей Михаила Бедункевича и Дмитрия Ковача. В черный список попали два прокурора и три судьи из разных регионов Белоруссии.

Под ограничения попали председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии Никита Рачиловский, главред «Издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, и другие.

В конце июня члены ЕС договорились по очередному пакету санкций в отношении Белоруссии. Новые ограничения будут направлены на ужесточение соблюдения уже существующих мер.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube