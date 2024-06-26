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Среда, 26 июня 2024, 15:33 мск

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Евросоюз согласовал новые санкции в отношении Белоруссии

В Евросоюзе пришли к принципиальному согласию по очередному пакету санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает бельгийское председательство в Совете ЕС.

Новые ограничения будут направлены на ужесточение соблюдения уже существующих мер, говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что разногласия по поводу санкций против Белоруссии касались запрета поставок люксовых товаров. Стороны долгое время спорили о введении мер, подобных тем, которые были применены против России.

24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный «пакет» в отношении РФ. В Министерстве иностранных дел России назвали новые меры нелегитимными и качестве ответа расширили список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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