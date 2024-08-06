Украинские спецслужбы готовили покушение на президента РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Операцию планировали провести во время парада в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

В России заранее узнали о планах киевского режима. За несколько дней до парада Белоусов позвонил американскому коллеге Ллойду Остину и призвал повлиять на Киев.

«Он был крайне удивлен этими известиями, но воспринял их достаточно серьезно. После этого Вашингтон связался с Киевом и потребовал не делать то, что было запланировано. Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка», – сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее признанный в России террористом и экстремистом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что его ведомство готовило несколько терактов в отношении Владимира Путина, но все они оказались неудачными. В МИД РФ отметили, что Вашингтон сам создал на Украине «машину убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур и гражданского населения». А все теракты спецслужбами Украины готовятся на американские деньги.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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