«Колокол уже звонит по Вашингтону!..» Захарова о покушении на Трампа и попытках убить Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает неудивительным покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. По ее мнению, массированным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Вашингтон на Украине создал террористическую структуру, которая оборачивается против самих США.

Захарова в телеграм-канале процитировала Бобби Кеннеди, сына Роберта Ф.Кеннеди-младшего, заявившего о неспособности американских спецслужб защитить кандидата в президенты, и обратилась к политической элите США, которая голосует за поставки оружия в Киев.

«Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США? Вчера один из главарей киевского режима [Кирилл] Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на Президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы. Массированным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Вашингтон на Украине создал террористическую структуру – киевский режим. Это машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения. Один только сайт «Миротворец», опекаемый американцами, чего стоит – буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей», – подчеркнула Захарова.

«Соединённые Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентом, странам и народом, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону!» – заключила официальный представитель МИД России.

*признан в РФ террористом и экстремистом

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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