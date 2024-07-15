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Понедельник, 15 июля 2024, 11:07 мск

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В Японии усилили охрану политиков после покушения на Трампа

Фото: pixabay

В Японии усилили меры безопасности и охраны политиков после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NHK.

Главное полицейское управление Японии направило распоряжение региональным отделениям по усилению мер безопасности во время публичных выступлений политиков по всей стране. В частности, при проведении мероприятий теперь будут использовать бронепапки и укрытия.

Как сообщал «Новый День», Дональд Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании. Согласно официальной информации, стрелок был ликвидирован.

Напомним, летом 2022 года в Японии был убит бывший премьер-министр Синдзо Абэ. Весной прошлого года также на публичном мероприятии было совершено покушение на действующего главу японского кабмина Фумио Кисиду.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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