Политические последствия покушения на Трампа: итоги выборов президента США стали очевидными

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа, который вновь намерен занять Белый Дом после ноябрьских выборов, позитивно скажется на его рейтингах. Как считают американские и российские эксперты, политические последствия этого ЧП очевидны.

Покушение на Трампа «открывает новую мрачную главу в проклятой истории Америки» и должно расцениваться как нападение на демократию и право каждого американца выбирать президента, пишет CNN (здесь и далее цитата по РБК). Обозреватель издания Стивен Коллинсон отметил, что фото Associated Press, на которой Трамп изображен с окровавленным ухом и щекой и поднятым кулаком на фоне американского флага, пока агенты Секретной службы уводят его со сцены, мгновенно стала «культовой». «Этот образ будет определять напряженную политическую эпоху, каковы бы ни были до сих пор неизвестные политические последствия солнечного вечера, превратившегося в кошмар», – считает он.

Коллинсон также обратил внимание, что и до покушения сторонники Трампа считали его «непобедимым героем», который вынужден сталкиваться с постоянными нападками своих врагов – теперь же этот образ станет ещё прочнее.

Старший научный сотрудник Мельбурнского королевского технологического университета Эмма Шортис также отмечает в статье в The Conversation, что сделанный в Трампа выстрел мог стать тем моментом, когда он выиграл выборы – еще за четыре месяца до всеобщего голосования.

Такого же мнения придерживается и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. «Покушение на Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика жертвы, и так созданный уголовными делами против него. На республиканских футболках уже можно было увидеть параллели между Трампом и Христом («пострадали за правду»), теперь этот нарратив распространится еще шире и затронет независимых избирателей, за которых и идет борьба. Перед нами с огромной долей вероятности будущий президент США», – считает эксперт.

Вашингтон – Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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