«Мы совсем не считаем…» Кремль высказался о покушении на Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа, который вновь намерен занять Белый дом после выборов, вряд ли было организовано администрацией действующего главы американского государства Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», – сказал спикер Кремля (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

В то же время Песков обратил внимание, что «политическая система США такова, что неоднократно в истории преподносила всему миру пример насилия внутри страны в ходе политической борьбы». Он также напомнил о неоднократных случаях ранений и даже убийств президентов США.

«Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы, в том числе, в мировых делах. Компромиссы никто никогда искать не пытается. Теперь, по сути, насилие перенесено внутрь страны», – заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что «Россия всегда осуждала и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы», и выразил соболезнования всем пострадавшим.

По словам спикера Кремля, президента РФ Владимира Путина нет планов позвонить Трампу после покушения на него.

Как сообщал «Новый День», Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании. Согласно официальной информации, стрелок был ликвидирован.

Москва, Елена Володина

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