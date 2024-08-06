Российские военные обеспечили ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Министерство обороны РФ во вторник, 6 августа, сообщило об обеспечении плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС в составе из четырех человек.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «6 августа 2024 года Вооруженные Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у н.п. Каменское с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими».

«При осмотре дороги в районе перехода российскими саперами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС. В составе миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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