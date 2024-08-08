Израиль отозвал аккредитацию норвежских дипломатов

МИД Израиля отозвал аккредитацию восьми норвежских дипломатов за признание Палестины и «антиизраильские шаги». Тель-Авиву не понравилось, что Осло проводит одностороннюю политику по палестинскому вопросу, пишет The Times of Israel.

В израильский МИД вызвали посла Норвегии и сообщили, что восемь сотрудников посольства лишатся аккредитации в течение семи дней и виз в течение трех месяцев. Причина всему – «антиизраильское поведение».

«Шквал недавних антиизраильских и односторонних шагов, предпринятых правительством Норвегии, жесткие комментарии высокопоставленных норвежских чиновников. Норвегия проводит одностороннюю политику по палестинскому вопросу, поэтому я распорядился положить конец любому продвижению интересов ПНА через посольство Норвегии в Израиле», – заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

В конце мая Ирландия, Норвегия и Испания объявили о признании Палестины государством. Израиль отозвал своих послов в этих странах для консультаций и пригрозил серьезными последствиями.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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