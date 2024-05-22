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Среда, 22 мая 2024, 11:41 мск

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Несколько европейских стран признали Палестину государством

Фото: Freepik

Ирландия, Норвегия и Испания объявили о признании Палестины государством. Израиль отзывает послов этих стран и грозит тяжелыми последствиями.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Ирландия, Норвегия и Испания объявляют по признании Палестины. «Каждый из нас теперь предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения», – сказал он на пресс-конференции.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в конгрессе депутатов сообщил, что королевство утвердит в Совете министров признание палестинского государства 28 мая.

Также заявление о признании Палестины появилось на сайте норвежского правительства. В релизе указывается, что другие европейские страны официально признают Палестину в этот же день.

В свою очередь МИД Израиля отозвал для проведения консультаций послов стран, признавших Палестину. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац предупредил, что такие решения могут обернуться «тяжелыми последствиями».

О возможном признании палестинского государства странами Евросоюза в начале мая заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кроме того, стало известно, что Словения и Мальта активизировали контакты с целью совместного признания палестинской государственности.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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