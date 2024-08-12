Минобороны РФ сообщило о наращивании группировки в Курской области

Министерство обороны России в понедельник, 12 августа, заявило о доставке дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов в Курской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Силами службы военных сообщений организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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