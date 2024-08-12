Министерство обороны РФ в понедельник, 12 августа, сообщило, что в результате наращивания темпов наступления на донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Лисичное в Донецкой Народное Республике (ДНР).

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления на донецком направлении. 12 августа с.г. подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики».

«Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника. В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. При этом за прошедшую неделю на донецком направлении освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое. Всего в июле т.г. группировками российских войск «Центр» и «Юг» освобождены от противника 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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