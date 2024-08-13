Собянин заявил о надежной защите неба Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» во вторник, 13 августа, заявил, что московское небо защищено от ударов беспилотников надежнее других регионов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Собянин сказал: «Москва первая вообще испытала на себе удары беспилотников. Они прилетали в правительственные здания, в жилые здания, даже в Кремль. Благодаря совместной большой работе, проделанной с министерством обороны, сегодня московское небо защищено надежнее, чем другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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