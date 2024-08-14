Премьер Японии отказался выдвигаться на второй срок

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Его слова приводит NHK.

«Мы должны показать народу, что [ЛДП] собирается измениться на этих выборах ... При этом самым очевидным первым шагом, который покажет, что она изменится, будет мой уход в отставку. Я не буду баллотироваться на предстоящих выборах», – сказал Кисида во время пресс-конференции.

Японский премьер не стал называть лучшую кандидатуру на должность главы правящей партии страны. «Я надеюсь, что следующим председателем будет тот, кто не обратит вспять настрой на проведение реформ для разрешения проблемы вокруг политических средств и восстановит доверие к политике», – указал Кисида.

Ранее крупнейшее японское независимое информационное агентство «Киодо Цусин» провело телефонный опрос, в результате чего выяснилось, что только 10,4% населения Японии поддерживают премьер-министра Фумио Кисиду в предстоящей гонке за пост лидера правящей Либерально-демократической партии.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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