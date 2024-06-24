Японского премьера Кисиду поддерживает чуть более 10 процентов населения

Крупнейшее японское независимое информационное агентство Киодо Цусин в минувшие выходные провело телефонный опрос, в результате чего выяснилось, что только 10,4% населения Японии поддерживают премьер-министра Фумио Кисиду в предстоящей гонке за пост лидера правящей Либерально-демократической партии.

Согласно итогам опроса, опубликованным агентством в понедельник, 24 июня, уровень одобрения работы кабинета министров под руководством Кисиды составил 22,2%, снизившись по сравнению с майским показателем в 24,2%. В то же время уровень недовольства действующим японским правительством остался на неизменной отметке в 62,4%.

«За немедленную отставку Фумио Кисиды высказались 36,6% японцев, а 78,9% считают, что недавние поправки к закону о финансировании политической деятельности не способны решить проблему использования денежных средств в политике, несмотря на заверения нынешнего премьер-министра о повышении прозрачности», – говорится в публикации агентства Киодо Цусин.

Токио, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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