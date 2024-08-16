Швейцария расширила санкции против Белоруссии еще на 27 пунктов

Швейцария расширила санкции против Белоруссии, включив в черный список еще 27 белорусских граждан. Это вторая волна установления Берном ограничений за две недели.

Под санкции попали 27 граждан Белоруссии, среди которых чиновники, сотрудники силовых ведомств и прокуратуры, журналисты. Так, в черном списке оказались гендиректор государственного информационного агентства БелТА Ирина Акулович, главред издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.

Санкции введены против начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрея Ананенко и его заместители Андрея Бедункевича и Дмитрия Ковача. В черный список включены начальник Волковысской ИК № 11 в Гродненской области Виктор Дубровка, начальник гродненской тюрьмы № 1 Павел Казаков, начальник минского СИЗО № 1 Андрей Цедрик, следует из данных на сайте Государственного секретариата страны по экономическим вопросам.

17 августа Швейцария объявила о санкциях в отношении трех юридических и 38 физических лиц из Белоруссии, в том числе концерна «Белнефтехим», «Минского электротехнического завода». Ограничительные меры включают блокировку активов, запрет на оформление кредитов и вкладов, на туристические поездки.

Берн, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube