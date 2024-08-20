Байден назвал своей заслугой укрепление НАТО и «сопротивление» Украины

Президент США Джо Байден назвал заслугой своей администрации укрепление НАТО, ситуацию на Украине и переговоры о перемирии в секторе Газа.

Байден заявил, что Дональд Трамп оставил ему напряженные отношения с союзниками по НАТО. Но Вашингтон сумел восстановить взаимопонимание и даже привлечь в альянс двух новых членов: Финляндию и Швецию. Таких же успехов Белый дом под руководством Байдена добился на Украине: дал киевскому режиму средства для сопротивления «агрессии России».

«Украина до сих пор свободна. Ни один главнокомандующий никогда не должен склоняться перед диктатором так, как Трамп склоняется перед Путиным, я никогда этого не делал и обещаю, что Камала Харрис тоже не сделает, никогда не склонится», – сказал президент США, выступая на съезде Демократической партии в Чикаго.

Телеканал CNN опубликовал видеозапись речи Байдена.

Он также заявил, что прилагает все усилия для освобождения заложников, захваченных боевиками ХАМАС, и это главное условие переговоров, которые поддерживают США.

Иран обвинил Штаты в безответственном поведении. Тегеран заявил, что США являются основным спонсором терроризма, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире.

Чикаго, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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