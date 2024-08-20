В Брюсселе заявили, что вторжение в Курскую область не помешает Украине стать членом ЕС

Вторжение украинских войск в Курскую область, в результате которого погибли мирные жители, не влияет на процесс по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

«Украина имеет право защищать себя, это никак не влияет на процесс по вступлению в ЕС», – сказал Стано (цитата по РИА «Новости») на брифинге в Брюсселе, хотя нападение ВСУ на Курскую область в Москве расценивается как теракт.

Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. При этом в Брюсселе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия в 2013 году, процесс занял 10 лет.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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