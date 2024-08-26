Трамп готов позвать Маска в правительство США

Американский бизнесмен Илон Маск мог бы занять место в американском правительстве или консультировать администрацию по ряду вопросов, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.
«Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать, учитывая количество всего, чем он занимается. Но он мог бы консультировать по некоторым вопросам, например, по искусственному интеллекту», – приводят слова Трампа «Известия».
Кандидат в президенты добавил, что вряд ли Маск согласится на его предложение: бизнесмен слишком занят руководством своих компаний, которые значительно набрали «вес».
Еще в мае СМИ узнали, что Дональд Трамп обсуждал с Илоном Маском возможность его назначения на должность советника в случае своей победы на президентских выборах.
Вашингтон, Наталья Рязанова
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