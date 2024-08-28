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Среда, 28 августа 2024, 12:49 мск

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В Польше закончилось оружие для Украины

Фото: Pixabay

Польша исчерпала запасы оружия, которое могла отправить на Украину. Новые решения о помощи Киеву будут приниматься с точки зрения безопасности Варшавы, заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он признал, что киевскому режиму нужно много оружия и разных видов. Но Польша не намерена ставить под угрозы свою безопасность ради помощи соседу.

«Польское правительство, как наше правительство, так и правительство предшественников, передало Украине многомиллиардные пожертвования в виде техники. Сегодня всë то, что мы могли бы передать в пользу Украины, мы уже передали», – цитируют министра «Известия».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц запретил утверждать новые расходы на помощь Украине. Немецкий Минфин предупредил министерствам обороны и иностранных дел, что не может найти деньги на поддержку киевского режима.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Европа, Украина,