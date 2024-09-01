Отношения Москвы и Вашингтона дошли до «точки надрыва»: перспектив на улучшение – никаких

Отношения России и США дошли до точки надрыва, которая приближалась неумолимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Кумулятивный эффект от шагов Соединенных Штатов по попранию интересов нашей страны превысил допустимые размеры. И это фактически несколько десятилетий, когда Соединенные Штаты последовательно наступали на наши интересы, последовательно оказывали давление на нас, оговариваясь по Фрейду «перезагрузка», «перегрузка»... Как раз период президентства Байдена стал кульминацией всех этих процессов с точки зрения судьбы двусторонних отношений – они действительно сейчас находятся на исторически низшей точке. Перспектив выхода на траекторию роста никаких», – сказал Песков.

При этом спикер Кремля обратил внимание, что США, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. «Они (США) демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт. Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», – констатировал он.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube