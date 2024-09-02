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Понедельник, 2 сентября 2024, 09:46 мск

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Путин: Россия и Монголия обсуждают топливное соглашение со льготными ценами

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Россия и Монголия прорабатывают соглашение о поставках топлива по льготным ценам, рассказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что двустороннее партнёрство быстро развивается по всем ключевым направлениям.

Москва и Улан-Батор работают над несколькими перспективными проектами в экономике и промышленности. В их числе строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан.

«Важно, что наше двустороннее партнёрство по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе. Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведётся согласование соответствующего межправительственного соглашения», – сказал Путин в интервью монгольской газете «Оноодор». Текст опубликован на сайте Кремля.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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