Азербайджан и Армения на 80% согласовали мирный договор

Азербайджан и Армения согласовали порядка 80% текста мирного договора. Стороны успешно провели демаркацию 13 км границы между государствами, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией согласован на 80%. Уже начался процесс делимитации и даже демаркации границы. Да, это первый маленький шаг – согласован лишь 13-км участок границы с Арменией общей протяженностью тысячи километров. Однако это шаг в правильном направлении», – цитирует Алиева Azertag.

Президент выразил надежду, что мирные инициативы Баку в рамках мирных переговоров приведут к подписанию мирного договора.

В июне МИД Армении заявил, что мирное соглашение между Ереваном и Баку достаточно проработано, и Армения готова подписать его в течение месяца.

Рим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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