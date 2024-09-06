Азербайджан и Армения на 80% согласовали мирный договор

Азербайджан и Армения согласовали порядка 80% текста мирного договора. Стороны успешно провели демаркацию 13 км границы между государствами, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией согласован на 80%. Уже начался процесс делимитации и даже демаркации границы. Да, это первый маленький шаг – согласован лишь 13-км участок границы с Арменией общей протяженностью тысячи километров. Однако это шаг в правильном направлении», – цитирует Алиева Azertag.
Президент выразил надежду, что мирные инициативы Баку в рамках мирных переговоров приведут к подписанию мирного договора.
В июне МИД Армении заявил, что мирное соглашение между Ереваном и Баку достаточно проработано, и Армения готова подписать его в течение месяца.
Рим, Наталья Рязанова
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