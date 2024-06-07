Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в течение месяца

Мирное соглашение между Ереваном и Баку достаточно проработано, и Армения готова подписать его в течение месяца, заявил МИД страны. У Армении нет претензий к Азербайджану касательно территории.

«Республика Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей, в том числе к Азербайджану. Мирное соглашение достаточно созрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение месяца», – говорится в сообщении министерства.

При этом, Ереван категорически не приемлет попытки Баку вклиниться в обсуждение поправок к конституции страны. «Подобные разговоры торпедируют мирный процесс и ставят под сомнение искренность руководства Азербайджана в достижении мира», – подчеркнули в МИД.

В мирном соглашении прописано, что стороны не могут нарушать договорённости со ссылкой на внутренние законы. Там же имеется пункт о признании территориальной целостности друг друга.

В конце апреля Армения и Азербайджан начали практический процесс по делимитации границы и установили первый пограничный столб на разделительной линии между странами.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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