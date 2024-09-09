Переговоры России и Украины на этом этапе не выгодны Штатам из-за сильной позиции Москвы. Победа России может привести к поражению Каламы Харрис на выборах президента США, считает бизнесмен Ким Дотком.

Он уверен, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому запретили искать дипломатические пути разрешения конфликта.

«Украина уже на коленях, но еще сотня тысяч украинцев должна погибнуть ради Демократической партии. Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России, что приведет к неудачи Харрис на выборах. Байден и Харрис – омерзительные массовые убийцы», – написал Дотком в своем блоге.

Зеленский заявил, что готовит собственный «победный план», ради которого намерен бессрочно удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области. Это должно обеспечить ему «сильную позицию» на переговорах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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