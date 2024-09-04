ВСУ намерены бессрочно удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Эти земли – часть «победного плана» Киева.

Зеленский заявил, что Украина «удержит» эту территорию как часть «победного плана» по прекращению конфликта. Вскоре Киев представит этот план западным союзникам. При этом, украинский лидер отказался отвечать, есть ли в его планах захват большего числа территорий в границах России.

«Я не могу об этом говорить. Я думаю, что успех зависит от неожиданности. Нам не нужна их земля, мы не хотим привносить туда наш украинский образ жизни. Она нам нужна на данный момент», – сказал Зеленский в интервью NBC News.

Украина настаивает на участии в переговорах с Россией с позиции силы, а это может дать удержание российской территории.

Зеленский признал, что одной из целей прорыва границы РФ было отвлечение российских сил от Донбасса. Хотя Москва перебросила около 60 тыс. военных из Донбасса в Курскую область, но ВСУ не заметили большого оттока ВС РФ в Покровске.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, на 3 сентября потери противника составили более 9300 человек, 80 танков и 669 единиц другой бронетехники. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Киевом невозможны. Той же позиции придерживаются другие официальные лица.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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