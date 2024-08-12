Никаких переговоров с Киевом: Путин прокомментировал тревожные события в Курской области

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вторжение украинских войск в Курскую область. По словам главы государства, теперь ясно, почему Киев отказывался от мирных переговоров, и дал однозначно понять, что теперь этот вариант исключен – «противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты».

«Очевидным становится, теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему – противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет; так вот: судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», – подчеркнул Путин (здесь и далее цитаты по сайту Кремля) на совещании в Ново-Огарево.

При этом глава российского государств констатировал, что теперь ни о каких мирных переговорах речи быть не может. «О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» – заявил он.

В то же время президент пояснил, что подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно – остановить наступление наших войск по полному освобождению территорий Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. «И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских Вооруженных Сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились, увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши Вооруженные Силы продвигаются вперед», – отметил Путин.

По его словам, ещё одна из очевидных целей противника – это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть – нанести удар по внутриполитической ситуации. «Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть – это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию. Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось», – сказал президент.

«Потери вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе. Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заявил глава государства.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Согласно последним данным министерства обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.

С начала нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в регионе погибли 12 человек, еще более 120 получили ранения, уточнил сегодня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании у главы государства. Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов и порядка двух тысяч человек, о судьбе которых ничего не известно. Глубина проникновения украинских военных – 12 км, ширина – 40 км.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube