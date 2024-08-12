В Курской области 12 человек погибли с начала атаки ВСУ

С начала нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в регионе погибли 12 человек, еще более 120 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов и порядка двух тысяч человек, о судьбе которых ничего не известно. Глубина проникновения украинских военных – 12 км, ширина – 40 км.

На данный момент известно о 12 погибших в результате наступления ВСУ. 121 человек получил ранения, 10 из которых несовершеннолетние, сообщил Смирнов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь глава государства потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. ФСБ и Росгвардия обязаны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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