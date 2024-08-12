«У нас никто не любит правды в докладах»: депутат Госдумы раскритиковал подготовку Курской области к прорывам диверсантов

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев критически высказался о подготовке Курской области к возможным прорывам диверсантов со стороны Украины. По его словам, состав группировки прикрытия госграницы не имел своих средств разведки и обеспечивался всем необходимым в последнюю очередь.

«Я был в Курской области, я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта. Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьёзно», – подчеркнул парламентарий в своем телеграм-канале.

«На сегодняшний день невозможно планировать столь серьёзные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск. Если есть исходные данные о противнике, то, наверное, надо задумываться о происходящем», – констатировал генерал-лейтенант.

«К сожалению, состав группировки прикрытия госграницы, не имел своих средств разведки. Они в последнюю очередь обеспечивались всем необходимым. У нас никто не любит правды в докладах. У нас всех хотят все слышать, что все хорошо», – добавил Гурулев.

Напомним, ВСУ начали атаку на Курскую область утром 6 августа. Всего за время боевых действий на этом направлении, по данным Минобороны РФ на вчерашний день, противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot», пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

Москва, Анастасия Смирнова

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