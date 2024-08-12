«Это попытка улучшить позиции перед переговорами», – политологи о том, зачем Украина напала на Курскую область

Российские политологи объяснили нападение ВСУ на Курскую область. Тема не сходит с первых полос иноСМИ, и это не случайность. «Это не провокация. Они прямым текстом говорят, что хотят улучшить свои позиции перед началом переговоров. Именно поэтому их целью стала Суджа, они будут угрожать вырубить вентиль поставок газа в Европу, рядом и атомная электростанция», – отметил политолог, президент РАСО Евгений Минченко.

Также, по его мнению, демонстративная жестокость ВСУ в Курской области продиктована попыткой оказать психологическое давление. «Попытка оказать влияние на общественное мнение России, сформировать достаточно масштабную группу влияния, которая будет говорить: давайте заканчивать уже любой ценой. Это абсолютно осмысленное и цинично-прагматичное действие со стороны украинских властей», – добавил он.

О том, что ситуация критическая для Украины, говорит и политолог Марат Баширов. «Наши войска продвигаются, и мы близко к угледобывающим городам, при взятии которых резко остановится деятельность предприятий, еще оставшихся на Украине, которые изготавливают те же металлические щиты для танков. Поэтому – это истерика Украины. А в истерике нет логики – всей операцией управляет мозг, находящийся в НАТО. НАТО Украину не жалко. НАТО не жалко никого. НАТО решает другие, более глобальные задачи для себя», – подчеркнул политолог.

Москва, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube