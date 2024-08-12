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Понедельник, 12 августа 2024, 15:11 мск

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Бои в Курской области: ВСУ устроили новую попытку прорыва и понесли потери

Фото: Минобороны РФ

В ходе боев в Курской области за минувшие сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в том числе три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей, три 122 мм гаубицы Д-30. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что в течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 80 и 82 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты «Bradley», 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов.

Одновременно ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22, 61, 115 механизированных бригад в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.

Вместе с тем авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – пояснили в Минобороны РФ.

Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа.

Москва, Анастасия Смирнова

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