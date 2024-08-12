В четырех уральских городах разместят переселенцев из Курской области

В Свердловской области несколько пунктов временного размещения (ПВР) готовы принять жителей Курской области, покинувших свои дома из-за обстрелов. Как сообщили в Минсоцполитики, это уже действующие пункты в городах: Камышлов, Ирбит, Арамиль, Ревда.

Жителям Курской области, самостоятельно прибывшим в Свердловскую область, для размещения в ПВР необходимо обратиться в управление социальной политики по месту фактического нахождения и написать заявление о размещении.

Также для них введена Единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей на каждого человека. Для получения выплаты необходимо направить заявление в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Консультативная помощь в направлении заявления может быть оказана: в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ); в управлениях социальной политики по месту фактического нахождения гражданина.

Для получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию Свердловской области по телефону 122 и на Единый социальный телефон 8-800-300-8-100.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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