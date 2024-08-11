«Жесткий ответ не заставит себя ждать…» МИД России выступил с официальным заявлением по поводу атаки ВСУ на Курскую область

Министерство иностранных дел России выпустило официальное заявление в связи с украинской атакой на Курскую область. Москва считает случившееся террористической атакой, о чем известила международные организации.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность с единственной целью устрашения мирного населения России. Он прекрасно понимает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать выданные своими хозяевами кредиты», – говорится в официальном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В заявлении обращается внимание, что в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску. По городу были выпущены тактические ракеты «Точка-У». БОльшая часть украинских ракет была поражена системами ПВО. Однако одна из них попала в жилой многоэтажный дом. Пострадали 13 мирных граждан, двое находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки ВСУ также осуществили масштабную атаку дронами по ряду российских регионов, в частности по Белгородской и Воронежской областям. Вновь под ударом оказался город Шебекино Белгородской области. В нем пострадало пять жителей. В ДНР минувшей ночью от украинских атак погиб один мирный житель, ранено 16 человек. В общей сложности сообщается об уничтожении системами ПВО 21 украинского беспилотника над четырьмя регионами России.

«Очевидно, что эти украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер. Решительно осуждаем эти варварские террористические акты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей.

Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», – заявила Захарова.

«В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», – добавила официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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