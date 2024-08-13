На помощь жителям Курской области отправились 40 уральских добровольцев

В Курскую область, которая подверглась атаке со стороны ВСУ, отправилась первая группа из 40 добровольцев из регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

«Активисты гумкорпуса более чем за два года хорошо себя зарекомендовали во время работы на Донбассе. За их плечами опыт помощи в госпиталях, в пунктах временного размещения, при эвакуации жителей и оказании адресной психологической поддержки», – отметил полпред в УрФО Владимир Якушев.

С собой добровольцы взяли необходимое оборудование и медикаменты. Ранее регионы УрФО направили в Курскую область гуманитарную помощь. Гуманитарный добровольческий корпус – одна из крупнейших гуманитарных организаций УрФО. За пять лет ей удалось объединить свыше трех тысяч добровольцев. Они приняли участие в более 680 миссиях.

Как уже сообщал «Новый День», с начала нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в регионе погибли 12 человек, еще более 120 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов и порядка двух тысяч человек, о судьбе которых ничего не известно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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