Смирнов объявил об эвакуации из Беловского района Курской области

Власти Курской области решили эвакуировать жителей Беловского района. Местные власти и дружинники помогут жителям района переместиться в пункты временного содержания.

«Региональным оперштабом принято решение вывозить жителей. Поручил подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное – оперативно оповестить жителей. Помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники Курского центра «Патриот». Места в ПВР подготовлены», – сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Глава региона призвал жителей доверять информации только из официальных источников и следовать рекомендациям органов власти и силовиков.

Ранее утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил эвакуацию жителей Краснояружского района. Решение принято на фоне активности украинских боевиков.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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