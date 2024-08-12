Смирнов объявил об эвакуации из Беловского района Курской области

Власти Курской области решили эвакуировать жителей Беловского района. Местные власти и дружинники помогут жителям района переместиться в пункты временного содержания.
«Региональным оперштабом принято решение вывозить жителей. Поручил подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное – оперативно оповестить жителей. Помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники Курского центра «Патриот». Места в ПВР подготовлены», – сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Глава региона призвал жителей доверять информации только из официальных источников и следовать рекомендациям органов власти и силовиков.
Ранее утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил эвакуацию жителей Краснояружского района. Решение принято на фоне активности украинских боевиков.
Курск, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»