В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

Жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуируют в безопасные зоны из-за активности боевиков киевского режима. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <...> Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе в более безопасные места», – сказал глава региона.

Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах, транспорт уже направлен, отметил Гладков.

Накануне жители поселка Красная Яруга, который находится рядом с Курской областью, а также других близлежащих сел, решили временно покинуть свои дома.

ВСУ попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Российская армия остановила продвижение боевиков. После этого в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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