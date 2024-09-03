ВС РФ уничтожили 400 боевиков и 12 ББМ в Курской области за сутки

Российские бойцы за сутки ликвидировали до 400 украинских боевиков, прорвавшихся в Курскую область. ВС РФ сдержали атаки противника на семь приграничных поселений, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки российские силы уничтожили до 400 украинских военных, 12 боевых бронемашин, три артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, станцию РЭБ.

Противник пытался продвинуться в сторону Борков, Марьевки, Камышевки, Черкасского Поречного, Комаровки, Коренево и Ольговки, но ему помешала группировка «Север». При поддержке авиации и артиллерии российские бойцы разбили противника в районе Апанасовки, Борков, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Косицы, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Куриловки, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Плехово и Снагости.

При этом, подразделения ВС РФ продолжают выслеживать в лесу боевиков, которые пытаются прорваться вглубь российской территории. Также авиация нанесла удары по местам скопления боевиков и военной техники в Сумской области.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились более 9300 человек, 80 танков и 669 единиц другой бронетехники.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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