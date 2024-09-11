Запад потребовал от Украины новый план с реалистичными военными целями. Потому что собирать деньги под нынешние обещания киевского режима уже не получается, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США не спешат давать Украине разрешение на удары вглубь территории России. Обещанное Киевом поражение Москвы на поле боя выглядит все менее реалистичным, а аппетиты киевского режима только растут. Западным чиновникам все сложнее оправдывать огромные траты на поддержку Украины, а полная победа потребует «предоставления сотен миллиардов долларов».

«США и европейские страны подталкивают Киев к разработке реального плана действий для следующего года войны. Европейские дипломаты говорят, что Украине нужно быть более реалистичной в своих военных целях. Это может помочь западным чиновникам отстаивать перед своими избирателями необходимость поставок оружия и помощи в страну», – говорится в статье.

Киев призвал Запад помочь ему завершить конфликт с Россией победой на поле боя до конца года. Для этого западные партнеры должны отправить на Украину разом все ранее обещанное оружие.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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