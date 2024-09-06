Киевский режим намерен завершить конфликт с Россией победой на поле боя до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров отправить ему разом все ранее оплаченное оружие.

«Нам нужна решимость партнеров. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

На заседании «Рамштайна» в ФРГ глава киевского режима заявил, что конфликт должен быть завершен осенью. Он призвал Запад принять для этого меры.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это», – цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

В начале августа Зеленский заявил, что намерен завершить конфликт до конца текущего года и начинает готовить «реальную основу для справедливого прекращения войны». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что в Курской области идет решающий для хода СВО бой.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube