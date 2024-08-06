Президент Украины Владимир Зеленский намерен завершить конфликт до конца текущего года. Он назвал своей главной целью подготовку этого события.

«Наша неизменная цель – подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году», – написал глава киевского режима в своем блоге.

Ранее Зеленский заявил, что украинцам необязательно с оружием в руках бороться за земли, которых Украина уже фактически лишилась. Нужно просто надавить на Москву с помощью «формулы мира», к которой должно присоединиться большинство стран, как считает Киев.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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