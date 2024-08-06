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Вторник, 6 августа 2024, 10:21 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский настроен закончить конфликт до конца года

Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен завершить конфликт до конца текущего года. Он назвал своей главной целью подготовку этого события.

«Наша неизменная цель – подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году», – написал глава киевского режима в своем блоге.

Ранее Зеленский заявил, что украинцам необязательно с оружием в руках бороться за земли, которых Украина уже фактически лишилась. Нужно просто надавить на Москву с помощью «формулы мира», к которой должно присоединиться большинство стран, как считает Киев.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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